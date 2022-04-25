SPK, Yayla Agro'nun halka arzını onayladı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre, Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını onaylandı.
SPK haftalık bültenine göre, kurul Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisse başına 12,50 TL'den halka arzına onay verdi.
Arena Finans Faktoring AŞ'nin 78 milyon TL'lik, Türk Ekonomi Bankası AŞ'nin 25 milyar TL'lik, Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ'nin 500 milyon TL'lik, Fibabanka AŞ'nin ise 150 milyon dolarlık borçlanma aracı ihracı başvurusu onaylandı.
Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 46 internet sitesine erişimin engellenmesi için SPK'nin 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı verildi.
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