Borsa İstanbul'da serbest düşüş sürüyor: 10 bin puanın altına indi!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan piyasalardaki sert düşüş sürüyor. Borsa İstanbul BIST100 endeksinde yüzde 7'yi aşarak 10 bin puan seviyesinin altına düştü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan piyasalardaki sert düşüş sürüyor. Borsa İstanbul'da değer kaybının yüzde 7'yi aşması sebebiyle bugün ikinci kez endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalışırken BIST100 endeksi 10 bin puanın altına düştü. Borsa İstanbul BIST100 endeksi 15.30 itibarıyla 9.993 puan seviyesine düştü.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Borsa İstanbul #borsa #düşüş
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