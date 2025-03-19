Piyasalar tepetaklak... Borsada 2'inci kez devre kesici uygulandı, işlemler durduruldu

Yayınlanma: 19.03.2025 - 14:29

Güncelleme: 19.03.2025 - 14:29

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı operasyon üzerine Borsa İstanbul'da büyük hisse kayıpları yaşandı.

BİST 100 endeksi güne 10.060 puandan başladı. Ancak düşüş sonrası devre kesici uygulanarak işlemler durduruldu. İşlemler 10:30 itibarıyla yeniden başladı. Ancak endeks 10.044 puana kadar düşünce saat 14:10 itibarıyla ikinci kez devre kesici uygulandı.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 14.08.10 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur."

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.