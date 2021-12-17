Borsa İstanbul'da 15.20 sıralarında 2.380 puan seviyesinden başlayan düşüş 1 saatte 220 puanı buldu. Endeks yüzde 3'ün üzerinde artıdan yüzde 5 eksiye döndü.

BİST 100'de işlem gören 100 hisse senedinin 89'u eksiye dönerken sadece 5 hisse artıda 6 hisse ise dünkü kapanış düzeyinde bulunuyor.

DEVRE KESİCİ UYGULANDI

Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksinde kayıplar yüzde 5'e ulaşınca endeks bazında devre kesici uygulandı. İlk devre kesici 16:24'te uygulamaya alındı. 16:54'te işlemlerin başlamasının ardından düşüşün devam etmesi nedeniyle bir devre kesici daha uygulandı.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Saat 16:24:28 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur. "