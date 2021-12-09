Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
‘Dolandırıcılık’ iddiasıyla gözaltına alınan ‘Bitrota’ isimli kripto para borsası sahiplerinden Kenan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ‘Bitrota’ isimli kripto para borsası sahiplerinden Kenan A., 7 Aralık’ta gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Hakimlik, şüpheli Kenan A.’nın “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Kripto para borsası Bitrota'nın kısa bir süre önce çökmesi üzerine çok sayıda kişinin hesabın ulaşamadığı ve parasını alamadığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
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