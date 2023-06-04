Borsada yatırımcı sayısı geçen hafta geriledi

Yayınlanma: 04.06.2023 - 11:47

Güncelleme: 04.06.2023 - 11:55

Borsada yatırımcı sayısı, 19 Mayıs haftasında 5 milyonun üzerindeydi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre bakiyeli hesap sayısı 9,93 milyona, bakiyeli yatırımcı sayısı ise 7,56 milyona geriledi.

BIST 100 YÜKSELDİ

BIST 100 endeksi, en düşük 4622 ve en yüksek 5146 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 11,66 artarak 5114 puandan tamamladı.

BIST 100, uzun süre sonra ilk kez 5000 seviyesini aşmış oldu.