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Borsada 'Şimşek' rüzgârı: Güne yükselişle başladı

Dolar/TL’de yükseliş hız kazanırken Borsa İstanbul tarafında Mehmet Şimşek rüzgârı esiyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne sert yükselişle 5.102,56 puandan başladı. Bankacılık hisselerinde açılışta yükseliş yüzde 6'yı aştı.

AA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 10:40
Borsada 'Şimşek' rüzgârı: Güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 142.76 puan ve yüzde 2.88 değer kazanarak 5.102,56 puana çıktı. 

Bankacılık endeksi yüzde 6,59 ve holding endeksi yüzde 3,23 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Borsadaki yükselişte, bu sabah Bloomberg’te yer alan ve Mehmet Şimşek’in tam yetkili olarak Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanacağını belirten haber etkili oldu.

Öte yandan dolar/TL gün içi 21'16 seviyesini geçerek Euro ise gün içi en yüksek 22.82'yi görerek zirve tazeledi. 

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,49 değer kazanarak günü 4.959,80 puandan kapattı.

GÖZLER ABD'DE AÇIKLANACAK İSTİHDAM RAPORUNDA

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve ABD'de borç limiti krizinin aşılmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün ayrıca yurt içinde ekonomi yönetimine ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


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