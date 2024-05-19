Borsada yatırımcı sayısı rekor kırdı

Borsa İstanbul'da yükseliş trendi sürerken yatırımcı sayısında da yeni rekor kırıldı. MKK verilerine göre, yatırımcı sayısı, geçen hafta 8 milyon 614 bin 243 ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 15:03
Borsada yatırımcı sayısı rekor kırdı
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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, pay senedi yatırımcı sayısındaki artış geçen hafta devam etti.

Yatırımcı sayısı, 18 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 193 bin 552 kişi arttı. Toplam yatırımcı sayısı 8 milyon 570 bin 847'den 8 milyon 614 bin 243'e çıktı. 

Yatırımcı sayısındaki önceki rekor Ekim 2023'te 8 milyon 573 bin 476 kişi ile kaydedilmişti.

Yatırımcı sayısındaki artışta borsanın pozitif performansı etkili oldu. Ayrıca yeni halka arzlar da yatırımcı girişini hızlandırdı.


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