IMF'den ABD'ye gümrük tarifeleri uyarısı: 'Değerlendirmeye devam ediyoruz ancak...'

IMF, ABD'yi gümrük tarifeleri nedeniyle uyararak, küresel ekonomiye olası zararlarına dikkat çekti. IMF Başkanı Georgieva, ABD'nin yeni tarifelerinin ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.

IMF'den ABD'ye gümrük tarifeleri uyarısı: 'Değerlendirmeye devam ediyoruz ancak...'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.04.2025 - 10:55

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri nedeniyle Washington yönetimini uyardı. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, ABD'nin alacağı yeni tarifelerin küresel ekonomik istikrar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti. Georgieva, bu tedbirlerin ekonomik büyümenin zayıfladığı bir dönemde önemli bir risk oluşturduğunu ve dünya ekonomisine daha fazla zarar verebileceğini vurguladı.

Georgieva, ABD’yi uyararak, “Açıklanan gümrük vergisi tedbirlerinin makroekonomik etkilerini değerlendirmeye devam ediyoruz ancak (ABD’nin açıkladığı yeni gümrük tarifelerinin) büyümenin yavaşladığı bir dönemde küresel görünüm açısından önemli bir risk teşkil ettiği açıktır. Dünya ekonomisine daha fazla zarar verebilecek adımlardan kaçınmak önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri ve ticaret ortaklarını, ticari gerilimleri çözmek ve belirsizliği azaltmak için yapıcı bir şekilde çalışmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Ayrıca, IMF'nin her yıl düzenlediği Bahar Toplantısı öncesinde, Dünya Ekonomik Görünümü raporunda ABD tarifelerinin küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin değerlendirileceğini duyurdu.


Etiketler: #IMF #ABD #Gümrük vergisi #Tarife

İlgili Haberler

Piyasaları sallamıştı: Donald Trump’ın gümrük vergileri Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Piyasaları sallamıştı: Donald Trump’ın gümrük vergileri Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
Ekonomistler ve iş dünyası ‘Trump’ın yarattığı belirsizliğe dikkat çekti: İhracat ve rekabeti etkiler

Ekonomistler ve iş dünyası ‘Trump’ın yarattığı belirsizliğe dikkat çekti: İhracat ve rekabeti etkiler
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, enflasyonu ve Trump’ın yeni vergilerini gazetemize değerlendirdi: ‘Enflasyon inandırıcı değil’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, enflasyonu ve Trump’ın yeni vergilerini gazetemize değerlendirdi: ‘Enflasyon inandırıcı değil’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler