IMF'den ABD'ye gümrük tarifeleri uyarısı: 'Değerlendirmeye devam ediyoruz ancak...'

Yayınlanma: 04.04.2025 - 10:55

Güncelleme: 04.04.2025 - 11:07

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri nedeniyle Washington yönetimini uyardı. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, ABD'nin alacağı yeni tarifelerin küresel ekonomik istikrar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti. Georgieva, bu tedbirlerin ekonomik büyümenin zayıfladığı bir dönemde önemli bir risk oluşturduğunu ve dünya ekonomisine daha fazla zarar verebileceğini vurguladı.

Georgieva, ABD’yi uyararak, “Açıklanan gümrük vergisi tedbirlerinin makroekonomik etkilerini değerlendirmeye devam ediyoruz ancak (ABD’nin açıkladığı yeni gümrük tarifelerinin) büyümenin yavaşladığı bir dönemde küresel görünüm açısından önemli bir risk teşkil ettiği açıktır. Dünya ekonomisine daha fazla zarar verebilecek adımlardan kaçınmak önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri ve ticaret ortaklarını, ticari gerilimleri çözmek ve belirsizliği azaltmak için yapıcı bir şekilde çalışmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Ayrıca, IMF'nin her yıl düzenlediği Bahar Toplantısı öncesinde, Dünya Ekonomik Görünümü raporunda ABD tarifelerinin küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin değerlendirileceğini duyurdu.