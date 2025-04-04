ABD'nin yeni gümrük vergileri yumurta ihracatını vuracak!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 11:06

Güncelleme: 04.04.2025 - 11:06

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, Başkan Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük vergilerinin yumurta ithalatını da kapsayabileceğini belirtti. Bu durum yılın başında ABD'ye yoğun sevkiyat yapan Türk yumurta ihracatçılarını olumsuz etkileyebilir.

GÜMRÜK VERGİLERİ TÜRKİYE'Yİ VURABİLİR

ABD, Türkiye, Brezilya ve Güney Kore gibi ülkelerden yaptığı yumurta ithalatını, ülkesinde yayılan ve 170 milyondan fazla kümes hayvanını etkileyen kuş gribi nedeniyle yaşadığı arz sıkıntısını gidermek için artırmayı planlamıştı. Yeni gümrük vergilerine göre Türkiye'ye yüzde 10, Brezilya'ya da aynı oranla vergi uygulanacak. Güney Kore ise yüzde 26'lık bir vergiyle karşı karşıya kalacak.

Geçen yıl Türkiye'den ABD'ye yumurta ihracatı yapılmazken, bu yılın ocak-şubat döneminde 1.6 milyon düzine yumurta ithalatı gerçekleştirildi. Uzmanlar, yumurta fiyatlarının rekor seviyelerden düşmesinin ardından, bu gelişmenin fiyatların yeniden yükselmesine yol açabileceği konusunda uyarıyor.