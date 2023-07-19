Tesla Türkiye'den bir zam daha

Yayınlanma: 19.07.2023 - 18:12

Güncelleme: 19.07.2023 - 18:12

Türkiye'ye nisan ayında resmen giriş yapan Tesla, bugün fiyat listesini bir kez daha güncelledi. Türk Lirası'nın hızlı değer kaybı Model Y fiyatlarına bir kez daha zam yapılmasına neden oldu. Performance paketin fiyatı 3 milyon TL seviyesine yaklaştı.

Tesla Model Y Model Y çıktığı nisan ayında 1.563.246 TL'ye satın alınabiliyorken şu anda baz model 2 milyon 322 bin 468 TL'den başlıyor.

TESLA TEMMUZ 2023 FİYATLARI

Tesla Model Y 10 Temmuz'da 2.218.500 TL'ye satılırken son zamla 2.322.468 TL'ye çıktı. İşte Tesla Model Y 19 Temmuz 2023 fiyatları:

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