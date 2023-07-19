Tesla Türkiye'den bir zam daha
Tesla'nın, Türkiye'deki tek otomobili Model Y'ye bir kez daha zam yapıldı. Tesla Model Y'nin güncel Türkiye fiyatı ne oldu?
Türkiye'ye nisan ayında resmen giriş yapan Tesla, bugün fiyat listesini bir kez daha güncelledi. Türk Lirası'nın hızlı değer kaybı Model Y fiyatlarına bir kez daha zam yapılmasına neden oldu. Performance paketin fiyatı 3 milyon TL seviyesine yaklaştı.
Tesla Model Y Model Y çıktığı nisan ayında 1.563.246 TL'ye satın alınabiliyorken şu anda baz model 2 milyon 322 bin 468 TL'den başlıyor.
TESLA TEMMUZ 2023 FİYATLARI
Tesla Model Y 10 Temmuz'da 2.218.500 TL'ye satılırken son zamla 2.322.468 TL'ye çıktı. İşte Tesla Model Y 19 Temmuz 2023 fiyatları:
Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman - Fiyat
- Arkadan İtiş, Elektrikli Standart, Otomatik 2.322.468 TL
- Çift Motorlu Dört Çeker, Elektrikli Long Range, Otomatik 2.424.384 TL
- Çift Motorlu Dört Çeker, Elektrikli Performance, Otomatik 2.726.957 TL
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