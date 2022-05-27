Boş baklava, boş tost ve boş gözlemeden sonra şimdi de 'dünkü poğaça' dönemi başladı
Boş baklava ve boş tosttan sonra şimdi de 'dünkü poğaça' satılmaya başladı. Çanakkale'de diğer poğaçalardan daha ucuz satılan 'dünkü poğaçalar' sosyal medyada tepki çekti.
Yüksek enflasyon, yurttaşın cebini yakmaya devam ederken Çanakkale'de bir pastanenin camında 'Dünkü poğaçalar' 2 TL yazısı gündem oldu.
Poğaçaların fiyatı 4 TL iken 'dünkü poğaçaların' fiyarının 2 TL olmadı tepkilere neden oldu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
CHP'Lİ ERKEK'TEN SERT TEPKİ
"Çanakkale'de çekilen bu fotoğraf aslında halkın ekonomisinin görüntüsüdür" diyen Erkek, şöyle devam etti:
"İnsanları yarım simite, bayat ekmeğe, dünkü poğaçaya muhtaç hale getiren bir iktidar artık halk için yüktür.
O sandık gelecek, zam ve zulüm iktidarı gidecek!"
Çanakkale'de çekilen bu fotoğraf aslında halkın ekonomisinin görüntüsüdür. İnsanları yarım simite, bayat ekmeğe, dünkü poğaçaya muhtaç hale getiren bir iktidar artık halk için yüktür.— Muharrem Erkek ???? (@MuharremErkek17) May 27, 2022
O sandık gelecek, zam ve zulüm iktidarı gidecek! #ZamGeldi pic.twitter.com/lTtDv77age
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