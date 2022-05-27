Boş baklava, boş tost ve boş gözlemeden sonra şimdi de 'dünkü poğaça' dönemi başladı

27 Mayıs 2022 Cuma, 14:14

Yüksek enflasyon, yurttaşın cebini yakmaya devam ederken Çanakkale'de bir pastanenin camında 'Dünkü poğaçalar' 2 TL yazısı gündem oldu.

Poğaçaların fiyatı 4 TL iken 'dünkü poğaçaların' fiyarının 2 TL olmadı tepkilere neden oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

CHP'Lİ ERKEK'TEN SERT TEPKİ

"Çanakkale'de çekilen bu fotoğraf aslında halkın ekonomisinin görüntüsüdür" diyen Erkek, şöyle devam etti:

"İnsanları yarım simite, bayat ekmeğe, dünkü poğaçaya muhtaç hale getiren bir iktidar artık halk için yüktür.

O sandık gelecek, zam ve zulüm iktidarı gidecek!"