BOTAŞ açıkladı: İran'dan Türkiye'ye 8 gün gaz akışı olmayacak

01 Ekim 2022 Cumartesi, 11:06

İran'dan 8 gün boyunca Türkiye'ye doğalgaz akışı yapılamayacak.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "İran-Türkiye Doğalgaz Boru hattında 02-09/10/2022 tarihleri arasında gerçekleştirlecek olan planlı bakın-orarım çalışmaları nedeniyle, Gürbulak giriş noktasından iletim şebekemize 8 gün boyunca gaz teslimatı yapılamayacaktır" denildi.

Açıklamada planlı bakım-onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesi ile ilgili herhangi bir sorun öngörülmediği belirtildi.