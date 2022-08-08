BOTAŞ yeniden kredi arayışında: 920 milyon Euro'nun ardından 300 milyon Euro arayışı
BOTAŞ, LNG finansmanı için ikinci kez kredi görüşmesi yapıyor. Geçen ay Deutsche Bank'tan 925 milyon Euro kredi alan BOTAŞ 300 milyon Euro daha kredi arayışında.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Socar’dan 2022 boyunca likit doğalgaz (LNG) alımında kullanılmak üzere 300 milyon Euro'luk sendikasyon kredisi için görüşüyor.
Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre kredinin maliyeti (all-in) Euribor+575-650 baz puan olacak. Kredinin vadesi 1 yıl 1 gün olarak öngörüldü.
Temmuz ayında BOTAŞ'ın yine LNG alımları için Deutsche Bank'tan 925 milyon Euro'luk kredi temin ettiği duyurulmuştu.
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