Son Dakika... EPDK Başkanı açıkladı: 'Sanayi elektriğinde indirim bekliyoruz'
Son dakika haberi... EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz" dedi.
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