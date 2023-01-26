Son Dakika... EPDK Başkanı açıkladı: 'Sanayi elektriğinde indirim bekliyoruz'

Son dakika haberi... EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 14:58
Son Dakika... EPDK Başkanı açıkladı: 'Sanayi elektriğinde indirim bekliyoruz'
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