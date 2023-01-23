Metal Sanayicileri Sendikası ile Birleşik Metal-İş arasında anlaşma sağlanamadı: İşçiler bugün greve çıkıyor

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 07:34

Metal işçileri yüksek enflasyon karşısında alım güçlerinin düşmesi nedeniyle bugün grev yapacak. Türkiye’nin farklı noktalarındaki Schneider Enerji ve Grid Solutions Enerji işletmelerinde çalışan yaklaşık 1000 metal işçisi, Birleşik Metal-İş Sendikası öncülüğünde taleplerini dile getirecek. Enflasyon nedeniyle toplu iş sözleşmesindeki (TİS) kazanımları eriyen metal işçileri, ücretlerine yılın ilk 6 ayı için yüzde 110 ile yüzde 130 arasında zam talep ediyor.

Metal sektöründe işverenlerin örgütlü olduğu Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile işçilerin örgütlü olduğu Birleşik Metal-İş Sendikası arasında iki yılda bir TİS imzalanıyor. İki sendika arasında metal işçilerinin bu yılki zam oranları görüşülürken Schneider Enerji, Grid Solutions Enerji, Hitachi gibi yabancı sermayeli kurumlarda henüz anlaşmaya varılamadı.

"ENFLASYONA EZDİRMEYİN"

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Serdaroğlu, “Schneider Enerji ve Grid Solutions Enerji firmalarında anlaşma zemini sağlanamadı” dedi. Hissedilen enflasyon oranında zam talebinde bulunduklarını aktaran Serdaroğlu, “Gerçeği yansıtmayan TÜİK verileri TİS sürecinde işverenin elinde koz oluyor ve işverenle olan uzlaşma zemininden bizi uzaklaştırıyor. Biz gerçek enflasyon oranında, işçiyi enflasyona ezdirmeyecek bir ücret talebinde bulunuyoruz” diye konuştu.

İlk 6 ay için yüzde 110-130 oranında zam talep ettiklerini aktaran Serdaroğlu, sosyal hakların da bu doğrultuda artması gerektiğini belirtti. Serdaroğlu, konuya ilişkin görüşmelerin sürdüğünü de aktardı.