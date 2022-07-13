Botaş doğalgaz alabilmek için Deutsche Bank'a borçlandı: 'Borçla devlet çarkını çevirmeye devam!'

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:06

Deutsche Bank yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantili üç yıl vadeli kredinin büyüklüğünün artırılabileceği belirtti.

Botaş Deutsche Bank'tan sağlanan kredi ile ABD, Singapur, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İsviçre, İngiltere, Cezayir ve Katar’dan yapacağı sözleşmeli LNG alımları finanse edilecek.

"BORÇLA DEVLET ÇARKINI ÇEVİRMEYE DEVAM!"

Ekonomist Kerim Rota ise bu durumu sert sözler ile eleştirdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Rezalete bak! Koskoca Türkiye doğalgaz alabilmek için Deutsche Bank'tan 925 milyon Euro borç aldı" diyen Rota'nın paylaşımının tamamı şöyle:

"Rezalete bak! Koskoca Türkiye doğalgaz alabilmek için Deutsche Bank'dan 925 milyon Euro borç aldı...

8 milyon Arabı besleyeceğim diye en az 100 milyar dolar yedirdiniz, oy uğruna faiz düşürdünüz bir o kadar rezervi daha yediniz, sonuç? Borçla devlet çarkını çevirmeye devam!"