BOTAŞ'ta sürpriz ayrılık... Genel Müdürü emeklilik kararı aldı

BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yapan Burhan Özcan emeklilik kararı aldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 11:07
BOTAŞ'ta sürpriz ayrılık... Genel Müdürü emeklilik kararı aldı
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BOTAŞ Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mayıs 2016’dan itibaren Botaş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yapan Genel Müdür Burhan Özcan’ın emeklilik kararı aldığı belirtildi.

BOTAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"21.05.2016 tarihinden itibaren BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yapan Genel Müdürümüz Sayın Burhan ÖZCAN, BOTAŞ Üst Yönetimi ile yapmış olduğu toplantıda emeklilik kararı aldığını açıklamıştır. Üst Yönetim ve Çalışma arkadaşlarına; bugüne kadar sektöre ve Ülkemize yapmış oldukları hizmet ve göstermiş oldukları üstün performanstan dolayı teşekkürlerini ifade etmiştir"

 

Özcan, Mayıs 2016'da BOTAŞ Genel Müdürü olarak atandı. BOTAŞ’ta 7 yıldır üst yönetici olarak görev yapıyordu.



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BOTAŞ Burhan Özcan emeklilik

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