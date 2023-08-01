BOTAŞ açıkladı: Doğalgazda fiyat değişmedi

Yayınlanma: 01.08.2023 - 00:26

Güncelleme: 01.08.2023 - 00:42

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), internet sitesi üzerinden ağustos ayı doğalgaz fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Fiyatların değişmediği vurgulanan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Kuruluşumuzun doğalgaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olan doğalgaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır."