Botaş, sahasında bir sayı farkla kazandı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında BOTAŞ, sahasında Danilos Pizza'yı 75-74 mağlup etti.

Botaş, sahasında bir sayı farkla kazandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2024 - 17:24

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında BOTAŞ, sahasında Danilos Pizza ile karşı karşıya geldi.

Ankara Salonu'ndaki maçta ev sahibi ekip BOTAŞ, 75-74 kazandı.

Bu sonuçla BOTAŞ ligde üçüncü galibiyetini elde ederken, Danilos Pizza ise beşinci mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Halil Erkoç, Mustafa Gürhan Soysal, Melikşah Mercan

BOTAŞ: Cuic 17, Işık Su Güven 3, Dantas 18, Cave 5, Allen 15, Rana Uçar, Büşra Akbaş 5, Gülşah Duman Bıçakçı 10, Melike Yalçınkaya, Buket Ünal 2

Danilos Pizza: Henderson 30, Ferda Yıldız 3, Gizem Mürüvet Uca 5, Mompremier 11, Walker 20, Hande Çelebi 2, Nihal Güngör Yıldırım, Deniz Aygül 3

1. Periyot: 27-20

Devre: 44-45

3. Periyot: 65-56


Etiketler: #BOTAŞ #Danilos Pizza #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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