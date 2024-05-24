Böyle giderse balık yenilemeyecek

4. Global Gastroekonomi Zirvesi'nde konuşan Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya, bilinçsiz avcılık ve balık kültürünün oturmaması sebebiyle balık türlerinin risk altında olduğunu belirterek “Böyle devam derse 10 yıl sonra balık yenilemeyecek kadar pahalı olacak. Çünkü balıkları koruyamıyoruz. Sularımızdaki balığın yüzde 30'u istilacı. Biz bu istilacı balıkların tüketimini artıralım ki diğer balık türleri yaşayabilsin diyoruz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 11:59
Böyle giderse balık yenilemeyecek
Abone Ol google-news

4. Global Gastroekonomi Zirvesi dün başladı. Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya’nın CarrefourSA sponsorluğunda gerçekleşecek oturumu öncesinde, Mavi Ekonomi buluşması gerçekleştirildi. Buluşmaya, CarrefourSA Genel Müdür Yardımcısı Murat Dinçer, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Direktörü Melis Karatay Ebin, Lezzet Arası Restoranları Grup Müdürü Gökhan Sabuncu, Taze Gıda Kategori Grup Müdürü Tuncay Odabaş, TURYİD Başkanı Kaya Demirer ve TURYİD Gastro Ekonomi Komitesi Başkanı Ebru Koralı katılım gösterdi. 

Burada konuşan Kızılkaya, bilinçsiz avcılık ve balık kültürünün oturmaması sebebiyle balık türlerinin risk altında olduğunu belirterek “Böyle devam derse 10 yıl sonra balık yenilemeyecek kadar pahalı olacak. Çünkü balıkları koruyamıyoruz. Sularımızdaki balığın yüzde 30'u istilacı. Biz bu istilacı balıkların tüketimini artıralım ki diğer balık türleri yaşayabilsin diyoruz” dedi.

TÜRYID Başkanı Kaya Demirer ise, “Sürdürülebilir gıdaya ağırlık verdik restoranlarda ama maliyetler bu ürünlerin fiyatlarını çok artırıyor ve müşteriler bu fiyatı karşılayamıyor” diye konuştu.

Mavi Ekonomi’nin henüz organize gıda perakende sektöründe sık kullanılan bir kavram olmadığı söyleyen CarrefourSA Genel Müdür Yardımcısı Murat Dinçer ise şunları söyledi: “Biz sürdürülebilir deniz kaynaklarına uzun yıllardır yaptığımız yatırımlarla Mavi Ekonomi’nin daha çok konuşulmasını hedefliyoruz. Bunu aslında bir zorunluluk değil, sorumluluk olarak görüyoruz. Bunun yanı sıra tüketiciye balığı sevdirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin 3 tarafı denizlerle çevrili ama insanımız 4-5 çeşit balık biliyor sadece. Maalesef hiç balık yemeyen insanlarımız var. Bunun için Ege ve İstanbul dışında 400 noktada balıks atışı yapıyoruz."


balık haberleri 4. Global Gastroekonomi Zirvesi haberleri CarrefourSA haberleri

İlgili Haberler

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Balıkesir'i sağanak vurdu: Yollar göle döndü!

Balıkesir'i sağanak vurdu: Yollar göle döndü!
Balıkesir'de cinayet şüphelisi iki zanlı gözaltına alındı

Balıkesir'de cinayet şüphelisi iki zanlı gözaltına alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika… İstanbul'da '1 Mayıs' baskınları! Gözaltına alınanların tamamı tutuklandı

Son Dakika… İstanbul'da '1 Mayıs' baskınları! Gözaltına alınanların tamamı tutuklandı
Depremde hasar gören minareye leylek yuva yaptı: Onarım ertelendi

Depremde hasar gören minareye leylek yuva yaptı: Onarım ertelendi
Mehmet Şimşek enflasyon için tarih verdi

Mehmet Şimşek enflasyon için tarih verdi
25 Mayıs 2024 Cumartesi günlük burç yorumları: Yıldızlar bugün ne diyor?”

25 Mayıs 2024 Cumartesi günlük burç yorumları: Yıldızlar bugün ne diyor?”
AKP'nin TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

AKP'nin TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2024 Cumartesi Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2024 Cumartesi Yengeç burcu yorumu
Cumhuriyet gündeme getirmişti... MSB kaynakları, Suriye'de görevli birlik komutanının 'makam aracıyla insan kaçaklığı yaptığını' doğruladı

Cumhuriyet gündeme getirmişti... MSB kaynakları, Suriye'de görevli birlik komutanının 'makam aracıyla insan kaçaklığı yaptığını' doğruladı
Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2024 Cumartesi Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2024 Cumartesi Koç burcu yorumu