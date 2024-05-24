Böyle giderse balık yenilemeyecek

Yayınlanma: 24.05.2024 - 11:59

Güncelleme: 24.05.2024 - 11:59

4. Global Gastroekonomi Zirvesi dün başladı. Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya’nın CarrefourSA sponsorluğunda gerçekleşecek oturumu öncesinde, Mavi Ekonomi buluşması gerçekleştirildi. Buluşmaya, CarrefourSA Genel Müdür Yardımcısı Murat Dinçer, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Direktörü Melis Karatay Ebin, Lezzet Arası Restoranları Grup Müdürü Gökhan Sabuncu, Taze Gıda Kategori Grup Müdürü Tuncay Odabaş, TURYİD Başkanı Kaya Demirer ve TURYİD Gastro Ekonomi Komitesi Başkanı Ebru Koralı katılım gösterdi.

Burada konuşan Kızılkaya, bilinçsiz avcılık ve balık kültürünün oturmaması sebebiyle balık türlerinin risk altında olduğunu belirterek “Böyle devam derse 10 yıl sonra balık yenilemeyecek kadar pahalı olacak. Çünkü balıkları koruyamıyoruz. Sularımızdaki balığın yüzde 30'u istilacı. Biz bu istilacı balıkların tüketimini artıralım ki diğer balık türleri yaşayabilsin diyoruz” dedi.

TÜRYID Başkanı Kaya Demirer ise, “Sürdürülebilir gıdaya ağırlık verdik restoranlarda ama maliyetler bu ürünlerin fiyatlarını çok artırıyor ve müşteriler bu fiyatı karşılayamıyor” diye konuştu.

Mavi Ekonomi’nin henüz organize gıda perakende sektöründe sık kullanılan bir kavram olmadığı söyleyen CarrefourSA Genel Müdür Yardımcısı Murat Dinçer ise şunları söyledi: “Biz sürdürülebilir deniz kaynaklarına uzun yıllardır yaptığımız yatırımlarla Mavi Ekonomi’nin daha çok konuşulmasını hedefliyoruz. Bunu aslında bir zorunluluk değil, sorumluluk olarak görüyoruz. Bunun yanı sıra tüketiciye balığı sevdirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin 3 tarafı denizlerle çevrili ama insanımız 4-5 çeşit balık biliyor sadece. Maalesef hiç balık yemeyen insanlarımız var. Bunun için Ege ve İstanbul dışında 400 noktada balıks atışı yapıyoruz."