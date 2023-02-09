BP: Ceyhan’dan petrol ihracının ne zaman başlayacağı belirsiz
BP Plc sözcüsü Azeri petrolünün Ceyhan Limanı’ndan ihracına henüz başlanmadığını belirtti ve ne zaman başlayacağının belirsiz olduğunu söyledi.
Günde yaklaşık 1 milyon varil petrolün aktarıldığı limanda pazartesi günkü depremlerin ardından itibaren tüm iskeleler güvenlik kontrolleri sebebiyle kapatılmıştı.
Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla Ceyhan’a çoğunlukla Azeri petrolü taşınıyor. Bloomberg verilerine göre geçen ay boru hattı aracılığıyla günde yaklaşık 615 bin varil petrol ihraç edildi.
Ayrı bir boru hattı aracılığıyla limana ulaşan Irak petrolünün ihracı ise salı günü başlamıştı. Irak Ceyhan’a günde yaklaşık 450 bin varil petrol gönderiyor.
Konuya yakın bir yetkiliye göre Irak’ın Ceyhan’dan aylık ihracatı durumdan etkilenmeyecek.
BP’nin BTC’de yüzde 30.1 hissesi bulunuyor.
BTC’nin diğer hissedarları Socar, Mol Nyrt ve Eni SpA
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