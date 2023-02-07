Ceyhan Terminali'ne petrol akışı yeniden başlıyor
Depremlerin ardından durdurulan Ceyhan Terminali’ne yönelik petrol akışı bugün tekrar başlatılıyor.
Üst düzey yetkilinin Bloomberg’e verdiği bilgiye göre, önlem amaçlı durdurulan akışlar gerekli kontrollerin sağlanmasının ardından önce tanklar için başlatıldı. Yetkilinin verdiği bilgiye göre, tankerler için de akış birazdan başlayacak. Bu, Irak ve Bakü’den gelen petrollerle birlikte ihracatın da yeniden başlayacağı anlamına geliyor.
Kuzey Irak ve Azerbaycan petrolü için önemli bir terminal olan Ceyhan’dan ocak ayı içinde günde 1 milyon varilin üzerinde petrol ihraç ediliyordu.
Yetkilinin verdiği bilgiye göre, Türk özel sektörü ve TPAO’nun kullandığı Dörtyol terminaline yönelik akış da başlıyor.
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