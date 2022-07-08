Brent petrol grafiği hareketli: Brent petrol ne kadar? (8 Temmuz 2022)
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 105,20 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı dün 106,35 dolara kadar yükselirken günü 104,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0.52 artışla 105.20 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 102.72 dolardan alıcı buldu.
Küresel arz daralması endişeleri, resesyon riskinin talebi düşürmesi beklentisine rağmen fiyatları yukarı yönlü destekliyor.
Çarşamba günü Rusya'nın Novorossiysk Bölge Mahkemesinin çevre ihlalleri gerekçesiyle Hazar Boru Hattı Konsorsiyumunun (CPC) faaliyetlerini 30 gün süreyle askıya aldığını açıklaması arz endişelerini desteklemişti. Ancak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dün yaptığı açıklamada, petrol sevkiyatı için Trans Hazar Koridoru'nun öncelikli hale getirilmesi talimatı verdiğini söyledi.
Tokayev, özellikle petrol sevkiyatı için güzergahların çeşitlendirilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Öncelikli yön Trans Hazar Koridoru'dur. KazMunayGaz'a (Kazakistan'ın Ulusal Petrol Şirketi) bunu uygulama talimatını veriyorum." dedi.
Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan artış da talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 8,2 milyon varil (yüzde 2) artarak 423 milyon 800 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,1 milyon varil azalacağı yönündeydi.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2.5 milyon varil (yüzde 1,1) azalışla 219 milyon 100 bin varil oldu.
Brent petrolde teknik olarak 105.62 ile 106.26 dolar aralığının direnç, 104.61 ile 104.24 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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