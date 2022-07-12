Brent petrolde sınırlı düşüş: Brent petrol fiyatı ne kadar oldu (12 Temmuz 2022)
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 105,22 dolardan işlem görüyor.
Dün 107.24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107.1 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1.75 azalışla 105.22 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 102.03 dolardan alıcı buldu.
Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Covid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkili oluyor.
Geçen hafta resesyon endişeleriyle 97.2 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, Çin'in 220 milyarlık altyapı paketi açıklaması ve güçlü devam eden ABD iş gücü piyasası verileriyle kayıplarını kısmen telafi etti.
Brent petrolde teknik olarak 104.92 ile 105.57 dolar aralığının direnç, 103.81 ile 103.34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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