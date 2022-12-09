Brent petrol düştü! Benzine indirim yolda: Güncel benzin ve motorin fiyatları (9 Aralık 2022)
Petrol, ekonomik görünüme ilişkin endişelerin Çin'in katı virüs kısıtlamalarının gevşetilmesi ve ABD ham petrol kesintisine gölge düşürmesiyle haftalık yaklaşık yüzde 10'luk düşüş kaydetti. Bunun etkisi ile benzine yarın indirim bekleniyor.
Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor.
ABD ham petrolü cuma günü varil başına 72 dolar civarında işlem gördü. Petrol piyasası ayrıca, fiyatları büyük dalgalanmalara eğilimli bırakan kalıcı bir likidite eksikliği ile karşı karşıya.
AKARYAKITTA İNDİRİM VAR MI?
Dün benzine 2.13 TL, motorin grubuna ise 1.88 TL indirim geldi.
Sektör kaynaklarınınm aktardığına göre, benzine 10 Aralık 2022 itibariyle 75 kuruş indirim bekleniyor.
Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Kurşunsuz Benzin 9,59 TL/LT 20,19 yüzde 110 Motorin UltraForce 9.36 TL/LT 22,97 yüzde 145 arttı.
Benzin fiyatı 1 yılda yüzde 89, dizel fiyatı 1 yılda yüzde 125 zamlanmış oldu.
Brent fiyatı 1 yılda yüzde 1.44 yükseldi
Rafineri Marjı 1 yıl öncesi ile benzinde aynı, dizelde ise yüzde 133 arttı.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Motorin litresi 21.05
Benzinin litresi 18.14
Ankara
Motorin litresi 21.23
Benzinin litresi 18.35
İzmir
Motorin litresi 21.29
Benzinin litresi 18.34
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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