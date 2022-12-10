Benzine indirim pompaya yansıdı: Güncel benzin ve motorin fiyatları (10 Aralık 2022)
Ham petrol ve uluslararası borsalardaki ürün fiyatlarının düşüşüne bağlı olarak benzine indirim geldi.
Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor.
BENZİNE İNDİRİM GELDİ
8 Aralık'ta benzine 2.13 TL, motorin grubuna ise 1.88 TL indirim geldi.
Benzin grubuna bugün itibarıyla 75 kuruş indirim geldi. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yok.
AKARYAKITTA İNDİRİM VAR FAKAT HÂLÂ PAHALI!
Kurşunsuz Benzin 9,59 TL/LT 20,19 yüzde 110 Motorin UltraForce 9.36 TL/LT 22,97 yüzde 145 arttı.
Benzin fiyatı 1 yılda yüzde 89, dizel fiyatı 1 yılda yüzde 125 zamlanmış oldu.
Brent fiyatı 1 yılda yüzde 1.44 yükseldi.
Rafineri Marjı 1 yıl öncesi ile benzinde aynı, dizelde ise yüzde 133 arttı.
Benzin son bir ayda yaklaşık yüzde 20 indirim geldi ancak hala geçen yıla göre yaklaşık yüzde 75.77 zamlı.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 21.05
Benzinin litresi 17.42
Ankara
Motorin litresi 21.23
Benzinin litresi 17.65
İzmir
Motorin litresi 21.29
Benzinin litresi 17.63
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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