Brent petrolün fiyatı düştü: Güncel benzin ve motorin fiyatları (24 Eylül 2022)
Brent petrolün varil fiyatı, talep endişeleriyle uluslararası piyasalarda 86 dolar seviyelerine geriledi. Brent petroldeki bu oynaklık nedeniyle yurttaşın gözü yakıt fiyatlarında. İşte güncel fiyatlar...
Petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt fiyatları gündemden düşmüyor.
Brent petrolün varil fiyatı, dün talep endişeleriyle uluslararası piyasalarda 86 dolar seviyelerine geriledi. Brent petrolün varil fiyatı en son 25 Ocak'ta 86 dolar seviyelerinden işlem görmüştü.
PETROL DİĞER PARA BİRİMLERİNİ KULLANAN ALICILAR İÇİN DAHA PAHALI
ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış, petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirirken, talebin daha da düşebileceği algısını da besliyor.
Motorin grubuna en son 20 Eylül Salı günü 1 lira 76 kuruş indirim geldi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Motorin litresi 23.12 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 19.23 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 23.25 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 19.38 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 23.27 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 19.36 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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