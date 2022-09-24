Brent petrolün fiyatı düştü: Güncel benzin ve motorin fiyatları (24 Eylül 2022)

24 Eylül 2022 Cumartesi, 10:18

Petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt fiyatları gündemden düşmüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, dün talep endişeleriyle uluslararası piyasalarda 86 dolar seviyelerine geriledi. Brent petrolün varil fiyatı en son 25 Ocak'ta 86 dolar seviyelerinden işlem görmüştü.

PETROL DİĞER PARA BİRİMLERİNİ KULLANAN ALICILAR İÇİN DAHA PAHALI

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış, petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirirken, talebin daha da düşebileceği algısını da besliyor.

Motorin grubuna en son 20 Eylül Salı günü 1 lira 76 kuruş indirim geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 23.12 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 19.23 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 23.25 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 19.38 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 23.27 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 19.36 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.