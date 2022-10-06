Petrol fiyatında düşüş sürüyor (6 Ekim 2022)
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,30 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 azalarak 93,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,61 dolardan alıcı buldu. Dün 93,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,37 dolar seviyesinde tamamladı.
Fiyatlardaki hareketlilikte, küresel petrol arzına ilişkin haber akışı etkili oldu.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, dün gerçekleştirdikleri toplantıda günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı aldı. İran ve Libya ise bu karardan muaf tutuldu.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise ABD Başkanı Joe Biden'ın OPEC+ grubunun bu kararından dolayı hayal kırıklığına uğradığı ifade edildi.
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