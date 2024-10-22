Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? Küresel petrol piyasalarında neler oluyor?

Yayınlanma: 22.10.2024 - 09:50

Güncelleme: 22.10.2024 - 09:50

Dün 74,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu seviyede tutunamayarak günü 73,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 azalarak 73,73 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,75 dolardan alıcı buldu.

DÜŞÜŞTE ÇİN'İN TALEBİ ETKİLİ

Petrol fiyatlarının düşüşünde, büyük petrol tüketicilerinden Çin'de talebin yavaşlamasına ilişkin endişelerin devam etmesi etkili oluyor. Petrol kaynaklarının çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da devam eden çatışmalar fiyatları yükseltmeye yetmedi. Dünyada yavaşlayan talep ve artan faiz oranları petrol fiyatlarını baskılıyor.

Uzmanlar, Çin'in son dönemde açıkladığı ekonomik teşvik paketinin, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesinde talep endişelerini baskılamakta yetersiz kaldığını ifade ediyor. Ülkede ekonomik hareketliliği artırmak için atılan adımların sürdürülebilir bir toparlanma oluşturmada ne kadar etkili olacağı konusu uzmanlarca tartışılıyor.

Çin'in ekonomik büyümesini olumsuz etkileyen faktörlerin başında yer alan gayrimenkul sektörü ve konut piyasasında yaşanan daralmanın, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumundaki ülkede talep düşüklüğü yaşanacağına yönelik öngörüleri besliyor.

OPEC ve IEA'nın petrol piyasasına yönelik son raporlarında da küresel talebin yavaşlamasında Çin'in rolüne dikkati çekildi.

ORTADOĞU'DA GERGİNLİK SÜRÜYOR

Öte yandan, Ortadoğu'da gerginlik artarak devam ediyor. Sayısız ateşkes çağrılarına rağmen İsrail’in bölgedeki saldırıları sürüyor. Savaşın geniş çaplı bir alana yayılarak petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesi fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 80,39 doların direnç, 69,84 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.