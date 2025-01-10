Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? Küresel petrol piyasalarında neler oluyor? 10 Ocak 2025 Cuma petrol fiyatları

Yayınlanma: 10.01.2025 - 09:42

Güncelleme: 10.01.2025 - 09:42

Dün 76,93 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.09 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,09 artarak 76,98 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,68 dolardan alıcı buldu.

ENDİŞELER FİYATLARI YÜKSELTİYOR

Fiyatlardaki kısmi artışta, soğuk havaların etkisiyle petrol talebinde artış yaşanacağı beklentisi etkili oluyor. ABD'de soğuk havaların petrol üretimi ve rafineri operasyonlarına etkisine ilişkin endişeler fiyatların yükselişini destekliyor.

Soğuk hava, ısıtmak için kullanılan yakıtlara olan talebi artırırken, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verileri kalorifer yakıtı stoklarının geçen hafta için 632 bin varil azaldığını gösterdi. ABD ham petrol stoklarının art arda yedinci haftada düşmesi ve Rusya'dan deniz yoluyla ihracatın Ağustos 2023'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin etkisiyle, ABD ısıtma yağı vadeli işlemleri ocakta galon başına 2,38 doların üzerine çıktı.

Avrupa'da da soğuk havanın etkisini göstermeye başlaması fiyatları destekleyici etkide bulunuyor. İngiltere'de soğuk hava dalgası ve buzlanma nedeniyle "sarı alarm" verilirken, Belçika'da soğuk hava ve kar yağışı, yollarda buzlanmaya sebep oldu. Fransa'nın kuzeyi, aşırı soğuk ve kar yağışının etkisi altında kalırken, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

KÜRESEL PETROL TALEBİ OCAK AYI BOYUNCA GÜÇLÜ SEYREDECEK

Uzmanlar, soğuk havanın yakıt tüketimini artırması ve Çin yeni yılı tatili kapsamında seyahatlerin başlamasıyla küresel petrol talebinin ocak ayı boyunca güçlü seyretmesini bekliyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve Rusya'nın petrol arzının geçen ay zayıf kaldığına ilişkin haber akışı küresel arz daralması endişelerini artırarak fiyatların yükselişini destekliyor. Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, gönüllü üretim kesintileri de dahil olmak üzere günlük yaklaşık 5,85 milyon varil arz kesintisi yapıyor.

Öte yandan, ekonomik yavaşlama nedeniyle Çin'de talebin zayıflayacağı endişesi ve değer kazanan ABD dolarının petrolü diğer alıcılar için daha pahalı hale getirmesi petrol fiyatlarının artışını kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,73 doların direnç, 71 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.