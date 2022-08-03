British Airlines, Heathrow'dan kısa mesafeli uçuşlar için bilet satışını durdurdu

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 07:00

İngiliz hava yolu şirketi British Airlines (BA), bir hafta süreyle Londra’nın en büyük hava limanı olan Heathrow’dan kısa mesafeli uçuşlar için bilet satışının durdurulduğunu bildirdi.

BA’den yapılan açıklamada, hava limanındaki yoğunluğun azaltılması, arz talep dengesinin yeniden sağlanması amacıyla 8 Ağustos’a kadar Heathrow’dan kısa mesafeli (İngiltere’nin diğer şehirlerine ya da Avrupa şehirlerine yapılan uçuşlar) için bilet satışının durdurulduğu ifade edildi.

İngiltere’deki havalimanlarında salgının ardından artan seyahat talebi karşısında çalışan sayısının yetersiz kalması nedeniyle son aylarda bir kaos ortamı yaşanıyor.

Londra’nın en büyük hava limanı olan Heathrow, söz konusu kaos ortamının giderilmesi için günlük giden yolcu sayısını 11 Eylül’den itibaren 100 bin ile sınırlama kararı aldı.