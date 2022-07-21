Ali Kıdık paylaştı: Uçakta mide bulandıran görüntüler!

21 Temmuz 2022 Perşembe, 12:27

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucusu ve İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, Twitter hesabından, SunExpress Havayolları uçağındaki ikramlara ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaştı.

Görüntülerde, yolculara ve ekibe ikram edilen yemeklerde yılan ve salyangoz çıktığı görülüyor.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili fotoğraf ve video paylaşan Kıdık, "İğrenç ötesi, mide bulandırıcı, rezalet. SunExpress Havayolları uçağındaki ikram yemeklerinin içinden yılan kafası, salyangoz, böcek, küf ne ararsan çıktı. Soru şu; bu bir komplo mu yoksa vurdumduymazlık mı?" ifadelerini kullandı.