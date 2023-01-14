Otomobilde teni trend: Küçük ve elektrikli
Küçük ve elektrikli araçlar Brüksel otomobil fuarında yeni bir trendi temsil etti
Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 100. Brüksel Otomobil Fuarı, 13 Ocak 2023'te basın günüyle kapılarını açtı.
Küçük ve elektrikli araçlar cuma günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 100. Brüksel Otomobil Fuarı'ndaki basın gününde yeni bir trendi temsil etti.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 100. Brüksel Otomobil Fuarı'nın basın gününde Fiat 500 Cabrio hâlâ ilgi çekmeyi başarıyor.
Fuarı'ın basın gününde Citroen Ami'ye de ilgi büyüktü.
Brüksel Otomobil Fuarı'nın bir başka dikkat çeken küçük elektriklisi Microlino elektrikli gogomobilin oldu.
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