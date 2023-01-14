Tesla'da yapılacak indirim belli oldu

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 07:00

Tesla, başta Almanya, Fransa ve İngiltere olmak üzere Avrupa ülkeleri ve ABD'de indirim uygulayacağını duyurdu. Tesla geçen hafta da Çin'de ekim ayından bu yana ikinci kez indirim yapmıştı.

Tesla, Çin'de Model 3 ve Y fiyatlarını 6 Ocak 2023 tarihinde düşürdü. Ayrıca S ve X modellerini de tanıttı. Bu indirimlerin ardından Tesla'nın Çin'deki satış fiyatı ABD'den yüzde 40 civarında daha ucuz hale gelmiş ve bu karar ABD'deki kullanıcıların tepkisini çekmişti.

Çin'de bulunan elektrikli otomobil üreticileri ile artan rekabete karşın Tesla beklediği talebi bulamadı ve artan rekabet nedeniyle üretimi azaltma kararı aldı.

MODEL 3

Yeni fiyat: 43 bin 990 dolar

Eski fiyat: 46 bin 990 dolar

İndirim oranı: Yüzde 6,4

MODEL 3 PERFORMANCE

Yeni fiyat: 53 bin 990 dolar

Eski fiyat: 62 bin 990 dolar

İndirim oranı: Yüzde 14

MODEL Y

Yeni fiyat: 52 bin 990 dolar

Eski fiyat: 65 bin 990 dolar

İndirim oranı: Yüzde 20

MODEL Y PERFORMANCE

Yeni fiyat: 56 bin 990 dolar

Eski fiyat: 69 bin 990 dolar

İndirim oranı: Yüzde 19

MODEL X

Yeni fiyat: 109 bin 990 dolar

Eski fiyat: 120 bin 990 dolar

İndirim oranı: Yüzde 9,1

MODEL X PLAID

Yeni fiyat: 119 bin 990 dolar

Eski fiyat: 138 bin 990 dolar

İndirim oranı: Yüzde 14

MODEL S

Yeni fiyat: 94 bin 990 dolar

Eski fiyat: 104 bin 990 dolar

İndirim oranı: Yüzde 9,5

MODEL S PLAID

Yeni fiyat: 114 bin 990 dolar

Eski fiyat: 135 bin 990 dolar

İndirim oranı: Yüzde 15