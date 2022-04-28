BTK şartları belirledi: Türkiye’deki otomobiller daha da 'akıllı' oluyor!

28 Nisan 2022 Perşembe, 00:00

Otomotiv sektörü, günden güne elektriklenmeye ve akıllı hale gelmeye devam ediyor. Ancak ülkemizde bugüne dek bu tür araçlarda kullanılan çeşitli servislere ve teknolojilere erişim konusunda bir sınırlama bulunuyordu. Bu nedenle ülkemizde akıllı otomobillerin kullanımında istenen verim alınamıyordu.

Son ortaya çıkan bilgilere göre BTK, konuyla ilgili geri adım attı ve bu gibi servislere yeşil ışık yaktı.

BTK, BAĞLANTILI ARAÇLARDA AKILLI SERVİSLERİN KULLANIMINA İZİN VERECEK

Hürriyet’in haberine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2018’de veri güvenliği endişesiyle yasakladığı bağlantılı araçlarda katma değerli servislerin kullanımına ilişkin önemli bir adım attı. Kurum, ilgili servislerin ve teknolojilerin kullanıma açılması için gereken şartları belirledi.

BTK tarafından belirlenen şartlara göre bağlantılı araçlarda akıllı servislerin kullanılabilmesi için “yerli SIM kart” zorunlu olacak ve veriler kurumun kontrolü ve denetimi altında paylaşılacak. Burada sürücüler de e-devlet üzerinden verilerin paylaşım trafiğini açıp kapatma imkanına sahip olacak.

Yeni düzenlemeyle son zamanlarda bir hayli yaygınlaşan otonom sürüş gibi teknolojilerinin Türkiye’de kullanılmasını önü açılacak. Bunun dışında veri paylaşımına izin verilmediği ve yasak olduğu nedeniyle ülkemizde satışa çıkamayan birçok elektrikli ve bağlantılı araç da Türkiye pazarına girebilecek.

Son olarak artık topun otomobil üreticilerinde olduğunu belirtelim. Şirketler, BTK’ye başvuru yaparak gerekli onayları almak zorunda. Kurum tarafından onay verilmesi halinde ise ilgili araçlarda akıllı teknolojilerin kullanımına izin verilecek. 2023 yılı itibariyle de bu gibi servisleri yollarda göreceğiz.

BTK şartlarının karşılanması halinde aşağıdaki gibi birçok teknoloji bağlantılı araçlarda kullanılabilecek;