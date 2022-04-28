BTK şartları belirledi: Türkiye’deki otomobiller daha da 'akıllı' oluyor!
BTK, 2018'de veri güvenliği endişesiyle yasakladığı bağlantılı araçlarda katma değerli servislerin kullanımına ilişkin önemli bir adım attı.
Otomotiv sektörü, günden güne elektriklenmeye ve akıllı hale gelmeye devam ediyor. Ancak ülkemizde bugüne dek bu tür araçlarda kullanılan çeşitli servislere ve teknolojilere erişim konusunda bir sınırlama bulunuyordu. Bu nedenle ülkemizde akıllı otomobillerin kullanımında istenen verim alınamıyordu.
Son ortaya çıkan bilgilere göre BTK, konuyla ilgili geri adım attı ve bu gibi servislere yeşil ışık yaktı.
BTK, BAĞLANTILI ARAÇLARDA AKILLI SERVİSLERİN KULLANIMINA İZİN VERECEK
Hürriyet’in haberine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2018’de veri güvenliği endişesiyle yasakladığı bağlantılı araçlarda katma değerli servislerin kullanımına ilişkin önemli bir adım attı. Kurum, ilgili servislerin ve teknolojilerin kullanıma açılması için gereken şartları belirledi.
BTK tarafından belirlenen şartlara göre bağlantılı araçlarda akıllı servislerin kullanılabilmesi için “yerli SIM kart” zorunlu olacak ve veriler kurumun kontrolü ve denetimi altında paylaşılacak. Burada sürücüler de e-devlet üzerinden verilerin paylaşım trafiğini açıp kapatma imkanına sahip olacak.
Yeni düzenlemeyle son zamanlarda bir hayli yaygınlaşan otonom sürüş gibi teknolojilerinin Türkiye’de kullanılmasını önü açılacak. Bunun dışında veri paylaşımına izin verilmediği ve yasak olduğu nedeniyle ülkemizde satışa çıkamayan birçok elektrikli ve bağlantılı araç da Türkiye pazarına girebilecek.
Son olarak artık topun otomobil üreticilerinde olduğunu belirtelim. Şirketler, BTK’ye başvuru yaparak gerekli onayları almak zorunda. Kurum tarafından onay verilmesi halinde ise ilgili araçlarda akıllı teknolojilerin kullanımına izin verilecek. 2023 yılı itibariyle de bu gibi servisleri yollarda göreceğiz.
BTK şartlarının karşılanması halinde aşağıdaki gibi birçok teknoloji bağlantılı araçlarda kullanılabilecek;
- Otonom sürüş
- Araca özel internet
- Araçtan araca iletişim
- Canlı yol ve hava durumu
- Gelişmiş navigasyon
- Uzaktan park etme ve kontrol
- Uzaktan güncelleme alma
- Servis ve bakım takibi
- Gelişmiş güvenlik sistemleri
- Bağlantılı araçlarda
Video Haberler
- Yurttaşlar maske kararı hakkında ne düşünüyor?
- DEVA Partisi seçime kendi adıyla ve logosu ile girecek
- Karların erimesiyle baraj taştı, mezarlık suyla doldu
- '80 yaşıma gelmişim, böylesini görmedim'
- Aleyna Ağgül davasında karar çıktı
- Dilendikleri paralar 'bebek arabasından' çıktı
- Yarımşar kilo almamıza rağmen para yetmedi
- İki faya dikkat çekip tsunami uyarısında bulundu
- Matbaa kurup sahte döviz basmışlar
- Gazeteci zabıtalar tarafından darbedildi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden'
- Kılıçdaroğlu artık aday
- CHP'den ilk açıklama geldi
- Eşi tweet attı, Vali kızağa alındı
- Twitter'ın satışının ardından ünlülerden radikal karar
- Ahmet Necdet Sezer sessizliğini bozdu
- Eser Yenenler hastanelik oldu, ameliyata alındı
- DEVA'dan 'seçim' kararı
- Kazaya davetiye çıkaran pist
- 'Emniyet, belediyede gözaltına almak için 8 gün bekledi'