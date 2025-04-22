Bu gece tabelalar değişecek: Motorine zam yolda!
Akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. Motorin fiyatına bu akşam yapılacak zamla birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara'daki fiyatları etkilenecek.
Global piyasalardaki dalgalanma, döviz kurlarındaki değişiklikler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bugünden itibaren motorin litre fiyatına 98 kuruşluk bir zam yapılacak.
22 Nisan 2025 tarihi itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'daki akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
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Benzin litre fiyatı: 45,15 TL
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Motorin litre fiyatı: 44,37 TL
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LPG litre fiyatı: 27,39 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
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Benzin litre fiyatı: 45,00 TL
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Motorin litre fiyatı: 44,25 TL
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LPG litre fiyatı: 26,79 TL
ANKARA
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Benzin litre fiyatı: 45,75 TL
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Motorin litre fiyatı: 45,16 TL
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LPG litre fiyatı: 27,29 TL
İZMİR
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Benzin litre fiyatı: 46,11 TL
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Motorin litre fiyatı: 45,51 TL
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LPG litre fiyatı: 27,24 TL
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