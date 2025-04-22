Bu gece tabelalar değişecek: Motorine zam yolda!

Akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. Motorin fiyatına bu akşam yapılacak zamla birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara'daki fiyatları etkilenecek.

Bu gece tabelalar değişecek: Motorine zam yolda!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.04.2025 - 10:58

Global piyasalardaki dalgalanma, döviz kurlarındaki değişiklikler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bugünden itibaren motorin litre fiyatına 98 kuruşluk bir zam yapılacak.

22 Nisan 2025 tarihi itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'daki akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 45,15 TL

  • Motorin litre fiyatı: 44,37 TL

  • LPG litre fiyatı: 27,39 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 45,00 TL

  • Motorin litre fiyatı: 44,25 TL

  • LPG litre fiyatı: 26,79 TL

ANKARA

  • Benzin litre fiyatı: 45,75 TL

  • Motorin litre fiyatı: 45,16 TL

  • LPG litre fiyatı: 27,29 TL

İZMİR

  • Benzin litre fiyatı: 46,11 TL

  • Motorin litre fiyatı: 45,51 TL

  • LPG litre fiyatı: 27,24 TL


Etiketler: #akaryakıt #Akaryakıt fiyatları #motorin #ÖTV

İlgili Haberler

Sürücüler dikkat: Motorine zam yolda!

Sürücüler dikkat: Motorine zam yolda!
Trafik cezalarına büyük zam geliyor: 'Trafik suçlarının cezaları düşük kaldı'

Trafik cezalarına büyük zam geliyor: 'Trafik suçlarının cezaları düşük kaldı'
Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: O seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: O seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler