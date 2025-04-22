Bu gece tabelalar değişecek: Motorine zam yolda!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 10:58

Güncelleme: 22.04.2025 - 10:59

Global piyasalardaki dalgalanma, döviz kurlarındaki değişiklikler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bugünden itibaren motorin litre fiyatına 98 kuruşluk bir zam yapılacak.

22 Nisan 2025 tarihi itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'daki akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 45,15 TL

Motorin litre fiyatı: 44,37 TL

LPG litre fiyatı: 27,39 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 45,00 TL

Motorin litre fiyatı: 44,25 TL

LPG litre fiyatı: 26,79 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45,75 TL

Motorin litre fiyatı: 45,16 TL

LPG litre fiyatı: 27,29 TL

İZMİR