Bu hafta yatırım araçları ne kadar kazandırdı?

22 Ekim 2022 Cumartesi, 11:29

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,48 kazançla 3.934,63 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 3.641,40, en yüksek 3.952,22 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 11,17 artışla 3.908,01 puana, Sanayi Endeksi yüzde 6,49 primle 6.209,46 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 8,62 kazançla 3.368,43 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 10,93 artışla 4.044,41 puana yükseldi.

EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE: SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 76,82 ile Smart Güneş Teknolojileri oldu. Smart Güneş Teknolojilerini yüzde 61,31 ile Girişim Elektrik Sanayi, yüzde 30,19 ile Türk Prysmian Kablo izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 9,07 ile Petkim, yüzde 3,86 ile Tekfen Holding, yüzde 2,58 ile Odaş Elektrik Üretim şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 208 milyar 656 milyon lirayla Sasa Polyester, 144 milyar 165,8 milyon lirayla Koç Holding ve 135 milyar 171 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,10 artışla 986 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,09 kazançla 6 bin 606 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,08 değer kazanarak 18,6050 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,19 primle 18,3300 lira oldu.

Geçen hafta 20,9030 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,70 kazançla 21,0500 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,57 değer kazanarak, 18,6760 liradan alıcı buldu.