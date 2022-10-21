Merkez Bankası'nın 4. Enflasyon Raporunun tarihi belli oldu

Merkez Bankası, yılın son enflasyon raporu toplantısını 27 Ekim Perşembe günü yapacak. Merkez önceki toplantıda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60.4'e yükseltmişti.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2022 Cuma, 16:28
Merkez Bankası'nın 4. Enflasyon Raporunun tarihi belli oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın(TCMB) 2022 yılının 4. enflasyon raporu toplantısı 27 Ekim Perşembe günü saat 10:30'da TCMB'nin Ankara'daki merkezinde yapılacak.

Toplantıda raporun sunumunun ardından TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun soru cevap bölümü de yer alacak.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, temmuz ayındaki son toplantıda yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 42.8'den yüzde 60.4'e yükseldiğini açıklamıştı.

Enflasyon eylül ayı itibarıyla yüzde 83.45 düzeyinde bulunuyor.


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