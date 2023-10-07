Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Yayınlanma: 07.10.2023 - 10:12

Güncelleme: 07.10.2023 - 10:12

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,56, dolar/TL yüzde 0,74, avro/TL yüzde 0,09 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,91 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 8.179,93 ve en yüksek 8.562,70 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,56 değer kazanarak 8.464,93 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,91 değer kaybıyla 1.625 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,90 azalışla 10.780 liraya geriledi.

ALTIN DÜŞTÜ, DOLAR VE EURO YÜKSELDİ!

Geçen hafta sonu 2.695 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.670 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,74 değer kazancıyla 27,6210 liraya, Euro ise yüzde 0,09 kazançla 29,0310 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,29, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,63 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,74 ile "Hisse Senedi" oldu.