Son dakika... Gözaltına alınan Halk TV programcısı Serhan Asker serbest bırakıldı!

Son dakika haberi... Halk TV'de hafta sonu yayımlanan 'Görkemli Hatıralar' programının yapımcısı ve sunucusu Serhan Asker, serbest bırakıldı. Asker, İzmir Havalimanı'nda gözaltına alındığını X hesabından yaptığı "Hakkımda yakalama emri varmış" paylaşımı ile duyurmuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2023 - 16:07
Son dakika... Gözaltına alınan Halk TV programcısı Serhan Asker serbest bırakıldı!
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