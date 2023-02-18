Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 11:52

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 11:52

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 11,57 kazançla 5.026,83 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.484,66 puanı, en yüksek 5.320,40 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 8,51 artışla 4.500,36 puana, Sanayi Endeksi yüzde 14,35 kazançla 8.452,61 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 6,39 primle 4.079,75 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,08 değerle 5.263,41 puana yükseldi.

EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSELER ÇİMSA ÇİMENTO VE OYAK ÇİMENTO

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 32,99 ile Çimsa Çimento ve yüzde 32,99 ile Oyak Çimento olurken, söz konusu iki hisseyi yüzde 32,88 ile Bursa Çimento izledi.

Hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 5,50 ile Kerevitaş Gıda, yüzde 4,88 ile Fenerbahçe Futbol, yüzde 3,45 ile Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 268 milyar 942,6 milyon lirayla Sasa Polyester, 194 milyar 994 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 192 milyar 614,5 milyon lirayla Ford Otosan oldu.

ALTIN DÜŞTÜ, DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,33 azalışla 1.115 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,33 kayıpla 7 bin 470 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,19 değer kazanarak 18,8710 lira, Euro'nun satış fiyatı ise yüzde 0.12 düşüşle 20.1240 lira oldu.

Geçen hafta 22,9190 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1.00 azalışla 22.6900 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,53 değer kaybederek 20,3700 liradan alıcı buldu.