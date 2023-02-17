FIFA Vakfı, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 1 milyon Dolar yardımda bulunacak

FIFA Vakfı, Türkiye ve Suriye'de etkili olan depremlerin ardından hayatını kaybeden ve yıkılan binalardan dolayı evsiz kalan vatandaşlara yardım sağlamak adına 1 milyon ABD doları tutarında bir bağış yapılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 13:54
FIFA Vakfı, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 1 milyon Dolar yardımda bulunacak
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye'deki 10 ilin yanı sıra Suriye'de de etkili olan, binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye destekler sürmeye devam ediyor.

FIFA Vakfı, bugün yaptığı açıklama ile depremin etkili olduğu bölgelere 1 milyon dolarlık insanı yardım sağlanacağını duyurdu.

FIFA'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Suriye Futbol Federasyonu (SFA) ile uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşları ile istişareler yapıldığı, sağlanacak olan yardımın acil barınma ve korunma, temel insani yardım malzemelerinin satın alınması ve dağıtılması için kullanacağı belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada, bölgedeki durumun yakından takip edildiği ve iki ülkenin futbol federasyonu ile iş birliğinin devam edeceği ifade edildi. 


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