Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1.96, dolar/TL yüzde 6.08, Euro/TL yüzde 5.64, altının gram satış fiyatı yüzde 4.37 değer kazandı.

AA
Yayınlanma: 24.06.2023 - 10:55
Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
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Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, en düşük 5.152,81 ve en yüksek 5.593,99 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,96 artarak 5.582,75 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,37 değer kazancıyla 1.554 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,35 artışla 10.410 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 2.442 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.549 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 6,08 değer kazancıyla 25,0710, Euro ise yüzde 5,64 kazançla 27,3040 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,23, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,01 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,59 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.


ABD Doları dolar euro borsa altın

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