Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,71 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 2,05, Euro/TL yüzde 2,74 ve altının gram satış fiyatı da yüzde 1,21 değer kaybetti.

AA
Yayınlanma: 26.08.2023 - 14:39
Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
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BIST 100 endeksi, en düşük 7.407,94 ve en yüksek 7.902,95 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,71 artarak 7.716,67 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,21 değer kaybıyla 1.629 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,22 kayıpla 10 bin 806 liraya geriledi.

DOLAR  VE EURO KAYBETTİRDİ

Geçen hafta sonu 2.710 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.677 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,05 değer kaybıyla 26,5440 liraya, Euro yüzde 2,74 kayıpla 28,6520 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,10 kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,77 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,58 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.


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