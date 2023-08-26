Dünyaca ünlü bankalar, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini değiştirdi

Yayınlanma: 26.08.2023 - 12:07

Güncelleme: 26.08.2023 - 12:08

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 750 baz puan artışla yüzde 25'e yükseltti.

Merkez Bankası böylece üç ayda 16.5 puanlık artış yaparken faiz de 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Sürpriz oranda faiz artışı sonrası dünyaca ünlü bankalar Türkiye için yıl sonu faiz beklentilerini açıkladı.

5 PUAN ARTIRDI

ABD’li yatırım bankası JP Morgan, yıl sonu faiz tahminini 5 puan artırdı.

Kurum Ekonomisti Fatih Akçelik yıl sonuna kadar her toplantıda 250’şer baz puan faiz artırımı beklediklerini belirterek, “Yıl sonu için politika faizi tahminimizi yüzde 30’dan yüzde 35’e yükselttik” dedi.

MORGAN STANLEY’DEN 10 PUANLIK ARTIŞ

ABD’nin önde gelen bir diğer bankası Morgan Stanley de faiz tahminini yükseltti.

Dev banka, TCMB için yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 20’den yüzde 30’a çıkardı.

ÇELİŞEN BİR ADIM OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

İngiliz banka Barclays da TCMB’nin politika faizini 2023 yılı sonuna kadar yüzde 35’e, 2024 sonuna kadar ise yüzde 35’e yükseltmesini bekliyor.

Barclays analistleri, bugün yayımladıkları notta, TCMB’nin dünkü kararla büyük ve olumlu bir sürprize imza attıklarını, politika faizinin en çok yüzde 25’e kadar yükseltileceği yönündeki piyasadaki yaygın görüşle çelişen bir adım olduğunu vurguladı.