Bu ülkelerdeki gelir oranları Türkiye'yi geride bıraktı: 'Sadece Bulgaristan'ı geçebildik'

Avrupa'daki ortalama aylık net gelire göre, Türkiye sadece Bulgaristan'ı geçebildi. Siyasal İktisatçı İnan Mutlu "AB'de ortalama aylık net gelir 2 bin 464 Euro iken, Türkiye'de 953 Euro" dedi.

Bu ülkelerdeki gelir oranları Türkiye'yi geride bıraktı: 'Sadece Bulgaristan'ı geçebildik'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.05.2025 - 09:56

Avrupa Birliği'nin (AB) resmi istatistik ofisi Eurostat, Avrupa'daki ortalama aylık net geliri açıkladı.

Verileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda değerlendiren Siyasal İktisatçı İnan Mutlu şu ifadeleri kullandı:

"Ortalama aylık net gelir seviyesinde 2024'te de Avrupa'nın dibindeyiz. 

AB'de ortalama aylık net gelir 2 bin 464 Euro iken, Türkiye'de 953 Euro. 

Sadece Bulgaristan'ı geçebildik."


Etiketler: #gelir #Avrupa

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