Bu ülkelerdeki gelir oranları Türkiye'yi geride bıraktı: 'Sadece Bulgaristan'ı geçebildik'

Avrupa Birliği'nin (AB) resmi istatistik ofisi Eurostat, Avrupa'daki ortalama aylık net geliri açıkladı.

Verileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda değerlendiren Siyasal İktisatçı İnan Mutlu şu ifadeleri kullandı:

"Ortalama aylık net gelir seviyesinde 2024'te de Avrupa'nın dibindeyiz.

AB'de ortalama aylık net gelir 2 bin 464 Euro iken, Türkiye'de 953 Euro.

Sadece Bulgaristan'ı geçebildik."

Ortalama aylık net gelir seviyesinde 2024'te de Avrupa'nın dibindeyiz.



AB'de ortalama aylık net gelir 2 bin 464 euro iken, Türkiye'de 953 euro.



Sadece Bulgaristan'ı geçebildik. pic.twitter.com/pGJ09ah9qX