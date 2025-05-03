Bu ülkelerdeki gelir oranları Türkiye'yi geride bıraktı: 'Sadece Bulgaristan'ı geçebildik'
Avrupa'daki ortalama aylık net gelire göre, Türkiye sadece Bulgaristan'ı geçebildi. Siyasal İktisatçı İnan Mutlu "AB'de ortalama aylık net gelir 2 bin 464 Euro iken, Türkiye'de 953 Euro" dedi.
Avrupa Birliği'nin (AB) resmi istatistik ofisi Eurostat, Avrupa'daki ortalama aylık net geliri açıkladı.
Verileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda değerlendiren Siyasal İktisatçı İnan Mutlu şu ifadeleri kullandı:
"Ortalama aylık net gelir seviyesinde 2024'te de Avrupa'nın dibindeyiz.
AB'de ortalama aylık net gelir 2 bin 464 Euro iken, Türkiye'de 953 Euro.
Sadece Bulgaristan'ı geçebildik."
Ortalama aylık net gelir seviyesinde 2024'te de Avrupa'nın dibindeyiz.— inan mutlu (@inanmutlu1) May 3, 2025
AB'de ortalama aylık net gelir 2 bin 464 euro iken, Türkiye'de 953 euro.
Sadece Bulgaristan'ı geçebildik. pic.twitter.com/pGJ09ah9qX
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