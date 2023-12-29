Bu ürüne 4 yıldır zam yok... Bakanlık açıklama yaptı: Plastik alışveriş poşetleri fiyatları güncellendi
Marketlerde tüketiciye 25 kuruştan satılan plastik alışveriş poşetlerinin geri kazanım katılım payı 60 kuruş oldu. Alışveriş poşetlerinin 25 kuruş olan tüketiciye satış fiyatı ise değişmedi.
1 Ocak 2019 yılından beri Türkiye'de uygulanmaya başlayan ve 25 kuruşa satılan market poşetleriyle ilgili yeni bir karar alındı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Kanunu uyarınca alınacak geri kazanım katılım paylarının 2024 yılında geçerli olacak tutarlarını belirledi.
Buna göre hâlen marketlerde tüketiciye 25 kuruştan satılan plastik alışveriş poşetlerinin geri kazanım katılım payı 60 kuruş olarak belirlendi. Alışveriş poşetlerinin 25 kuruş olan tüketiciye satış fiyatı ise değişmedi.
0,33 litrelik içecek ambalajı 6 kuruş, 1,5 lt ve üzeri içecek ambalajı 24 kuruş, kutu içecek ambalajı 18 kuruş olacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, Binek araç lastiğinde 19 TL, akü 190 kuruş/kg, çinko karbon pil 19 TL/adet geri kazanım katkı payı alınacak.
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