Bu yıl 12 bin teslim edilecek Togg için verilen ön sipariş 100 bini geçti

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 15:28

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 15:28

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 7 günde 100 bin ön sipariş verildiği açıklandı.

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg web sitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak.

Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.

Togg T10X modeline sahip olacak kullanıcılar aracı aldıkları tarihteki anahtar teslim fiyatını ödeyecek. 2024 yılına kadar ancak 12 bin aracın teslim edileceği göz önüne alındığında 100 binin üzerindeki bu siparişlerin (yaklaşık 8 katı) hangi tarihe kadar yetişeceği ve fiyatların ne olacağı merak konusu oldu.