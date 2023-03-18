Togg için çarpıcı iddia: 'Garajdan çıkaramıyorlar' manşetlerini görür gibiyim

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 18:17

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 18:17

Gazeteci yazar Fehmi Koru, bugünkü ''Yerli-milli’ TOGG yollara çıkmaya hazırmış.. Peki ben neden kaygılıyım? Sebeplerim var…'' başlıklı fehmikoru.com sitesinde yayımlanan yazısında ''Eskiler bir işte sebat edenin sonunda başarıya ulaşacağını anlatmak için 'Bir inat, bir murat' derlerdi'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki elektrikli araçlar için mevcut durumda şarj altyapısının yetersizliğine değinen Koru'nun yazısında ilgili bölüm şöyle:

''Şimdiye ve TOGG’a dönük endişeme gelince…

Oy kullanacak seçmenleri etkilesin diye bir an önce satışa sunulmak istenen TOGG elektrikli bir araç. Satın alanlar aldıkları TOGG’u sürebilmek için elektrik şarj cihazları kullanmak zorundalar. Elektrik yüklü olmayan araç, tıpkı 60 küsur yıl öncenin ‘Devrim’ arabası gibi, yolda kalır.

Her yerde TOGG şarj cihazı var mı?

Alanlar aldıkları aracı sürebilmek için istasyonlara şarj cihazlarının yaygın biçimde kurulmasını mı bekleyecekler?

Gazetelerin 'Milyon verip aldılar, ama garajdan çıkaramıyorlar' manşetlerini görür gibiyim.

Endişem bu, umarım TOGG da tarihe Devrim gibi geçmez.''